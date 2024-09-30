明治安田J1リーグ、アルビレックス新潟は9月27日にアウェーで川崎フロンターレと対戦。守備が崩壊し、5失点でリーグ戦、今シーズン初の3連敗となりました。J1リーグ終盤戦。連敗ストップに向け、アルビはアウェーで川崎フロンターレと対戦しました。雨が降り、滑りやすいピッチコンディションの中、アルビはパスの精度を欠き、相手に主導権を握られます。前半11分にカウンタ&#125