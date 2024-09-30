バスケットボール・B3リーグの新潟アルビレックスBBは、9月27日にアウェーでさいたまブロンコスと戦い、開幕戦を88ー76の勝利で飾りました。1シーズンでのB2復帰を目指す新潟アルビレックスBBは27日、アウェーで行われた今シーズン開幕戦に臨みました。対するは、昨シーズンB3、5位のさいたまブロンコス。アウェーでの開幕戦ですが、観客席にはアルビブースタ&#12540