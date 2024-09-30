任期満了に伴う新潟県長岡市長選挙が9月29日、告示されました。人口減少対策などを争点に、現職と新人の一騎打ちの戦いとなります。長岡市長選挙には、届け出順にいずれも無所属で、現職の磯田達伸さんと新人の高橋宏幸さんの2人が立候補を届け出ています。【磯田達伸 候補】「長岡を最もよく知る私の力を、次の四年間、ぜひ使っていただきたい。全力を挙げて長岡の、この混乱の中、難局を乗り越える」副市長などを経て、3期目の当