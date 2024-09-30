「地方創生に力を注ぐ」と話す石破茂さんが自民党の新総裁に選出されたことを受け、新潟県議会では、花角知事が期待感を示す場面もありましたが、その石破新総裁は9月30日、早期の衆議院解散の意向を表明。10月27日投開票の日程で衆院選を行う方針です。9月27日の自民党総裁選を勝ち抜いた石破新総裁。【自民党石破茂 新総裁】「東京をさらに発展させるために、地方をさらに発展させるために、地方を守るというスローガン