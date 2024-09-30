パリオリンピック、フェンシング男子・エペ団体で銀メダルを獲得した新潟市西区出身の古俣聖選手に9月30日、新潟市スポーツ大賞が贈られました。新潟市スポーツ大賞を受賞したのは、パリオリンピックでフェンシング男子・エペ団体に出場した古俣聖選手です。古俣選手はリザーブメンバーながら初戦の準々決勝から登場し、自身初のオリンピックで日本の銀メダル獲得に大きく貢献。新潟市は30日、市民に勇気