大手銀行５行は３０日、１０月の住宅ローン金利を発表した。契約者の約７割が利用する変動型について、全行が基準金利を２００７年以来１７年ぶりに引き上げ、２．６２５％（前月は２．４７５％）とした。日銀の追加利上げを受け、９月に参考指標となる短期プライムレートを引き上げたことを反映した。実際の適用金利は、基準金利から借り手の信用力に応じた優遇幅を差し引いて決まる。変動型の新規借り入れ最優遇金利は、三井