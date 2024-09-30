パリオリンピックでも活躍した新潟県新発田市出身のプロバスケットボール選手・富樫勇樹選手が9月28日、地元に凱旋し、子どもたちにバスケットボールの技術を指導しました。28日、地元・新発田市に凱旋した富樫勇樹選手。【千葉ジェッツ富樫勇樹 選手】「きょう、こうやって子どもたちと、みんなと一緒にバスケできることを楽しみにしていたので、良い時間になればいいなと思います」富樫選手の所属する千葉ジェッツ