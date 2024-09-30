新潟県佐渡市両津地区で“昔の子育て”を今にどう生かせるのか考える講座が開かれました。佐渡市両津の山中にある「生椿」という地域で9月29日に開かれた講座。81歳の高野毅さんは子どものころ、父親にビオトープの作り方を教わり、トキの保護活動を行ってきたことを振り返りました。【高野毅さん】「トキがエサを食べて帰る。『また、あしたおいで』と言うと、トキが鳴く。自分たちと一緒に生活しているんだ、みんなで温か