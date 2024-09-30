事実上、次の総理となる石破総裁。子育て世代の皆さんは、何を求めているのか？名古屋市内で聞きました。 【写真を見る】街で聞いた“石破総裁に期待すること” 子育て世代は「学びの無償化」「保育の充実」サラリーマンは「日中関係」「賃上げ」 （30代「求む・学びの無償化」）「学びの無償化かな。公立の質を上げる、税金を使っていいようにしてもらうか、私立に行っても補助金が出る制度がもっと充実したらいいと思う