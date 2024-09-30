日本郵便は30日、過疎地域の小規模な郵便局を中心に約1400局で、窓口業務に昼休みを試験導入すると発表した。11月5日から順次始める。2021年から一部で試行しており、対象を大幅に拡大する。労働環境を改善し、郵便局網の維持につなげる。利用者への影響を確認し、25年度以降は、さらなる拡大を検討する。昼休みの時間帯は局によって異なるが、午前11時から午後2時半までのうち1時間とする。郵便と、貯金や保険の金融いずれの