セーリングの成年男子470級で田中丸武と組んで優勝した佐賀の岡田奎樹＝佐賀県ヨットハーバー国民スポーツ大会は30日、佐賀県ヨットハーバー沖などで会期前競技が行われ、セーリングの成年男子470級はパリ五輪の混合同級銀メダルの岡田奎樹（トヨタ自動車東日本）が田中丸武（早大）と組んだ佐賀のペアが優勝した。ライフル射撃の成年男子25メートルセンターファイアピストル（30発）で、井下友裕（香川県警）が288点で優勝し