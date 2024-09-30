日本郵便は9月30日、一部の郵便局で行ってきた「昼休み」の導入対象を一気に広げると発表した。来客数の縮小にあわせ、より少ない人員で窓口を切り盛りしやすくする狙い。小規模局を中心に11月に1373局を順次追加し、計1389局が対象となる。昼休みは午前11時〜午後2時半の間に1時間、窓口を閉める。局長と局員の2人だけの局などで休憩を取りやすくし、職場環境の改善やコストの削減につなげる。簡易局をのぞく郵便局の7％程度