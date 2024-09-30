NECとNECセキュリティは9月30日、データを基にした継続的なセキュリティリスクマネジメントを支援する「データドリブンサイバーセキュリティサービス」を強化し、セキュリティ経営の課題解決を支援する「CISOマネジメント支援サービス」を、同日より提供開始することを発表した。データドリブンサイバーセキュリティサービス○CISOマネジメント支援サービスの概要CISOマネジメント支援サービスでは、NECセキュリティの専門家がCISO