韓国のガールグループ・LE SSERAFIMが6カ月ぶりにカムバックした。今回リリースした4th Mini Album『CRAZY』にはEDM調のハウスミュージック「CRAZY」をリード曲に、コーチェラで初披露され話題になった「1-800-hot-n-fun」も収録されている。半年間という準備期間を経て披露された今作。3週間の活動期間は、MTV VMAでの受賞やアメリカの人気トーク番組でのパフォーマンスなど、グローバルな人気獲得を強く意識したものだった。・US