ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社は、iOS／Android端末向けにサービス中のパズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（通称、パズドラ）』について、人気アニメ『呪術廻戦』とのコラボ実施を発表した。【写真】『呪術廻戦』コラボキャラクターたちを写真でチェック※以下、リリースより引用。本コラボでは、「夏油傑」や「呪いの王・両面宿儺」などの新キャラクターをはじめ、ペアで描かれた「虎杖悠仁＆伏黒恵」や「東