女優の前田敦子が30日までにインスタグラムを更新。仲の良い俳優と撮影した2ショットに反響が集まっている。【別カット】前田敦子、変顔の池松壮亮と2ショット前田が「そうちゃんあっちゃんさかもっちゃん＃ベイビーわるきゅーれナイスデイズ」とつづり投稿したのは、公開中の映画『ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ』で共演している池松壮亮との2ショット。ふたりが肩を寄せ合う写真からは仲の良さが伝わってくる。また、