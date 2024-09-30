櫻坂46・三期生の村井優が、10thシングル「I want tomorrow to come」（10月23日発売）のBACKSセンターを務めることが30日、グループオフィシャルサイトにて発表された。【写真】BACKSセンターを務める村井優ジャケットの中心に立っている本作のTYPE-DのジャケットはBACKSメンバーによって構成されており、村井はその中心に立っている。前作9thシングルでは三期生の石森璃花がBACKSセンターを務め、2作連続での三期生の起