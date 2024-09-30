ドル指数は低下、対欧州通貨でのドル売りが優勢＝ロンドン為替 週明けのロンドン市場で、ドル指数は低下している。一時１００．１７９と先週末につけた年初来安値１００．１５７にほぼ並ぶ水準に低下した。この時間帯はユーロドルやポンドドルが買われており、ドル指数を押し下げている。ドル円は先週末終値を挟んだ上下動となっており、先週末の石破ショックの円急伸からは落ち着いている。 ドルインデックス＝100.