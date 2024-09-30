欧州株仏ＣＡＣ指数の下げ幅大きい、ステランティスの下げが主導 東京時間18:45現在 英ＦＴＳＥ100 8288.88（-31.88-0.38%） 独ＤＡＸ19371.15（-102.48-0.53%） 仏ＣＡＣ40 7684.11（-107.68-1.38%） スイスＳＭＩ 12199.47（-34.58-0.28%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間18:45現在 ダウ平均先物DEC 24月限42653.00（-3.00-0.01%） Ｓ＆Ｐ500先物D