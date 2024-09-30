高知放送は2023年12月、当時大学生の櫻井つぐみ選手を取材しました。訪れたのは櫻井選手の学生寮なんですが…開いた扉とカメラマンが激突。優しい笑顔がこぼれました。その櫻井選手が大切にしているお宝というのがー。■櫻井つぐみ選手「あいみょん好きで、あいみょんの冊子がいっぱいある。あと、田中圭も好きもある。あいみょんずっと好きで高校くらいから友達とずっと聞いて歌っていた。声も良いし歌も良くて、好きで、一