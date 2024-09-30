◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（３０日・甲子園）阪神の先発・青柳晃洋投手が、３回５安打無失点の粘投でマウンドを降りた。２回に２死一、二塁のピンチを招いたが、森敬を二ゴロ併殺打に抑えて脱出。３回も２死一、二塁から佐野を二ゴロ併殺打に斬り、虎党から大歓声を浴びた。球団を通じて「ヒットは打たれてしまいましたが単打でしたし、ランナーを出してもゴロを打たせてゲッツーを取ったり、自分の持ち味を出せ