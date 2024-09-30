WHIBが、爽やかさに強烈な雰囲気を加えた新しい姿で帰ってきた。WHIBは本日（30日）午後、ソウル江西（カンソ）区登村洞（トゥンチョンドン）SBS公開ホールにて、3rdシングル「Rush of Joy」発売記念ショーケースを開き、ニューアルバムについて話した。5月に2ndシングル「ETERNAL YOUTH：KICK IT」を発売した後、4ヶ月ぶりにカムバックを発表した彼らは、「3rdアルバムを発売することができて光栄だ。前回の活動終了後、ファンと