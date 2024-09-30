フィギュアスケートの２０２４〜２５年シーズン開幕に向けた記者会見が３０日、都内で行われ、国内のトップ選手が登場した。この日は各選手、ドレスアップした姿を披露。スタイリストが用意したもので、女子で２０２４年世界選手権代表の吉田陽菜（木下アカデミー）は、白と水色の豪華なスカートに「見て、シンデレラを思い浮かべた」と笑顔を見せた。今季のテーマには「ステップ」と掲げ、「ホップ・ステップ・ジャンプのス