フィギュアスケートの２０２４〜２５年シーズン開幕に向けた記者会見が３０日、都内で行われ、国内のトップ選手が登場した。男子で２０２４年四大陸選手権銀メダルの佐藤駿（エームサービス・明大）は、今季のテーマを「楽」に決め、「楽しく。昨季はジャンプを降りようという試合が多かった。でも去年の全日本で楽しく演技できて、今季はそういう試合を多くしたい」と語った。「集中法」のトークテーマでは、佐藤はルーチン