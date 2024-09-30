俳優の黒木華（34）が9月30日、都内で行われた映画『アイミタガイ』（11月1日公開）完成披露試写会に登場した。自身が主演する本作の主題歌も担当した黒木が、映画主題歌に初挑戦したエピソードを語った。【全身カット】麗しい…！シックな黒ドレスで登場した黒木華同映画は、中條てい氏による同名小説（幻冬舎文庫）が原作。かけがえのない存在だった友を失い、立ち止まってしまう主人公・梓（黒木）を中心に、一期一会の連鎖