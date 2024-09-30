車輪と軸を組み立てる際のデータ改ざん問題などを受け、斉藤国交相が全国の鉄道事業者を集め、安全を徹底するよう求めました。斉藤国交相「安全確保は全てに勝る最優先事項であることは、今更改めて申し上げるまでもありません」30日、JR各社など全国の鉄道事業者218社と3協会が集まり、緊急会議を行いました。鉄道では、JR貨物をはじめ5社で、車輪と軸を組み立てる際のデータ改ざんが判明したほか、東北新幹線で連結部分が外れる