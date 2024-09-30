コメの価格高騰を受け、大手外食チェーンで値上げやコメの量を減らす動きが出ています。外食チェーンの「すかいらーく」はコメの価格高騰を受け、運営するファミリーレストランの「ガスト」や「ジョナサン」で、ライスや、ライス関連の商品を値上げすると発表しました。値上げ幅は30円から55円です。また、「オリジン弁当」などを運営する「オリジン東秀」は10月からおにぎりや一部商品で、使用するコメの量を減らすと発表しました