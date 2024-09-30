お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が29日に自身のアメブロを更新し、冷や汗をかいた子ども達とのリンゴ狩りの様子を明かした。【映像】ニッチェ・江上敬子、4歳長男の誕生日に豪華ディナーこの日江上は、帰省の時に子ども達とりんご園を訪れたことを報告。子ども達にとっては初めてのりんご狩り体験だそうで、特に息子について「とっちゃん採るのが楽し過ぎて、『これも！これも！』と、止まらなくて、楽しそうで良かったので