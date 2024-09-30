「阪神−ＤｅＮＡ」（３０日、甲子園球場）ＤｅＮＡ・筒香嘉智外野手（３２）が、今季限りで現役引退する阪神・秋山拓巳投手（３２）の「ファイナルピッチセレモニー」で打席に立った。同じ９１年生まれで同学年の背番号２５は、ラスト投球に大きくフルスイング。握手と抱擁を交わし、１５年間のプロ生活をねぎらった。試合前練習の際には２人で談笑するシーンも。筒香は「同い年で、対戦するのが楽しかったし、二刀流ですご