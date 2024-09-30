住宅街に立ち上る激しい炎と煙が映っていました。撮影されたのは名古屋市中川区の住宅街で、29日午後5時20分ごろ。火元の住宅と隣の家が全焼し、別の住宅にも燃え移りました。消防車など30台が出動し、消火まで約7時間半がかかりました。けが人はいないということです。警察などが出火原因を調べています。