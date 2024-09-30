佐賀県を中心に開催される国民スポーツ大会。会期前競技となるライフル射撃が大分県由布市で開催されました。 この大会、3連覇を目指すパリオリンピック代表、地元・由布高校出身の野畑美咲がエアーライフル成年女子に出場しました。 ◆野畑美咲選手「アットホームな感じ、雰囲気があってとても撃ちやすかったです」 その言葉通り、予選を1位で通過した野畑は、決勝でも地元の声援をバックに順調な射撃を続け