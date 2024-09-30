重さ250キロ。住宅街で見つかった巨大な不発弾に爆発の危険。住民が避難する事態となりました。29日の処理作業では、近隣の470世帯1400人に避難が呼び掛けられました。避難した高校生「死にたくないんで、まだ。爆弾がでかいって聞いて怖くなって逃げました」去年12月、那覇市で下水道工事の際、79年前に投下された長さ約120センチ、直径36センチ、250キロの不発弾が見つかりました。目の前の家の住人「自然発火して爆発しな