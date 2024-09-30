自転車の国際レースが繰り広げられる「OITAサイクルフェス」が28日から大分県大分市で始まり、「スパークルおおいた」が地元の大声援の中レースに臨みました。 OITAサイクルフェス 通常の紺ではなく、白のレーシングスーツで臨んだスパークル。大分駅南側、1キロのコースを40周で争われるクリテリウムでスパークルの選手はスタートから先頭集団につけ地元