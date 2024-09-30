下水を処理する過程で発生する汚泥からバイオマス燃料を製造する施設が大分県大分市に完成しました。 大分市志村に完成したのは下水汚泥燃料化施設です。30日、開かれた式典には大分市の足立市長など関係者およそ40人が出席しました。 この施設では下水を処理する過程で排出される汚泥を大分市や別府市など県内9つの市と町から集め、固形のバイオマス燃料に変換します。 製造された燃料は石炭などの代わりに発電所などで利用さ