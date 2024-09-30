大分県杵築市大田地域で30日、4000日間、交通死亡事故が発生しなかったことを記念して街頭活動が行われました。 杵築市の大田地域では2013年に交通死亡事故が発生して以降、1件も発生しておらず、今月24日で死亡事故ゼロ4000日間を達成しました。 これを記念して30日は街頭活動が行われ、地域住民や警察などおよそ40人が緑茶などを配りながら交通安全を呼びかけました。 ◆県交通安全協会杵築日出支部大田分会本田知典会長「県