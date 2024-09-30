2024年9月30日から10月4日まで、全国のガストで、平日17時から21時まで限定の「タイムセール」第3弾が実施されています。対象メニューは5つ9月30日現在、ガスト公式Xのポストには、「お、いいねー」「ガストのハッピーアワー（平日10時半〜18時）が好き過ぎてどの時間に行くか悩む」などの反応が寄せられています。今回の対象メニューは、以下の5つです。・ねぎとろ丼（味噌汁・漬物付き） 15％OFF・合盛り定食 4個 ハニーマスター