女優黒木メイサ（36）が30日、京都市京セラ美術館で行われた展覧会「GUCCI COSMOS」（10月1〜12月1日）のフォトコールに登壇した。黒木はブルーのコートにショートパンツ姿で登場。スラリと長い美脚を披露した。秋のテーマについて聞かれると「自分磨きの秋にしたい。本を読めてないので習慣づけたい。これからの人生で本を読むことを続けていけるようにしたい」と意気込んだ。同展覧会は、グッチが日本で初めて紹介されてから60周