「高利率で元本が保証される」などとウソを言い、60代の女性から現金1600万円をだまし取った疑いで30日、柏崎市の32歳の男が逮捕されました。詐欺の疑いで逮捕されたのは柏崎市田中に住む無職の男（32）です。警察によると男は、去年1月中旬から4月中旬までの間に、新潟市中央区内において、当時60代の女性に対し「高利率であり、元本が保証される」などとウソを言い、架空の金融商品を売りつけ、1回目に600万円、2回目に1000万円