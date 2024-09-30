恋愛の世界は微妙で、時には難解なものです。しかし、男性が心地いいと感じる女性に対してだけ行う特定の行動が存在します。その行動を見つけ出せば、彼の気持ちを読み解くヒントになるでしょう。今回は、そんな男性が心地いいと感じる女性にだけする行動をランキング形式でご紹介します。■第3位：無意識的なボディタッチ男性が心地よさを感じている女性に対しては、無意識のうちにボディタッチをすることがあります。それは、軽