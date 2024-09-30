岡山県北を舞台に国の内外のアーティストによる現代アートの作品を展示する「森の芸術祭晴れの国・岡山」がおととい（28日）開幕しました。地元からも大きな期待が寄せられています。 【写真を見る】俳優・森山未來さんや蜷川実花さんらが参加「森の芸術祭晴れの国・岡山」開幕42組のアーティストが現代アート作品を展示 42組のアーティストが現代アートの作品展示 岡山県北を舞台に初め