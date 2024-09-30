平手友梨奈が、新曲「bleeding love」を10月16日に配信リリース。本日よりApple MusicではPre-add、SpotifyではPre-saveがスタートしている。 （関連：平手友梨奈、長濱ねる、今泉佑唯、佐藤詩織……各分野で活躍する櫻坂46（旧：欅坂46）卒業メンバーの進路） リリースにあわせて、都内各所で平手の新しいビジュアルを起用した看板が掲出されている。さらに、リリース日近くにはMVも公開予定