欧州委は中国製EVに対する追加関税を決定した一方、自主規制受け入れの余地があることも示唆する。写真は中国の港で船積みを待つ上海汽車集団製のEV（同社ウェブサイトより）中国製EV（電気自動車）に対するEU（欧州連合）の追加関税をめぐり、複数の中国メーカーが提出した（自主的な）輸出規制案を、欧州委員会（訳注：EUの政策執行機関）が拒否したことがわかった。9月12日、同委員会のオロフ・ギル貿易担当報道官が明らかにし