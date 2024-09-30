（東京中央社）東京ビッグサイトで26〜29日に開かれた世界最大級の旅の祭典「ツーリズムEXPOジャパン」で最終日の29日、展示会を盛り上げたブースを来場者の投票で選ぶ「ブースグランプリ」の結果が発表された。台湾観光協会が出展した台湾パビリオンは、一般日来場者の投票で選出される「旅の愛好家ブースグランプリ」で準グランプリに輝いた。準グランプリ受賞は2年連続。同イベントは日本観光振興協会、日本旅行業協会（JATA）