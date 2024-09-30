■八乙女は、40人くらいでサバゲーしたことと帰りにラーメンを食べたことも明かした 【写真】顔が似てる⁉八乙女光＆高橋海人＆藤井直樹のサバゲ―ショット Hey! Say! JUMPの八乙女光が、個人InstagramにてKing ＆ Princeの高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）と美 少年の藤井直樹とサバゲーに行ったことを写真とともに公開した。 写真で3人は左から高橋・八乙女・藤井と並び、高橋は口元を