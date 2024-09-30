【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ライブ映像作品の反響を受けて、ライブ音源の配信が決定！ King Gnuが9月25日に発売した、初の映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』の反響を受け、1月に開催された『King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」』の東京ドーム公演のライブ音源を10月4日から配信することが決定した。 さらに同日より、常田大希が2021年8月にSixTONESへ楽曲提供