30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比230円高の3万8160円と急伸。日経平均株価の現物終値3万7919.55円に対しては240.45円高。出来高は4109枚となっている。 TOPIX先物期近は2661.5ポイントと前日比16ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.56ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 381