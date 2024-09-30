上新電機は、6月4日の「くるみん」認定取得に続き、9月4日に女性活躍推進の取り組みが優良な企業として「えるぼし」（認定段階2）を取得した。●時間を意識しながら優先順位を見極めて行動するリーダーシップにつながる「くるみん」認定は、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業を「子育てサポート企業」として認定する制度。「