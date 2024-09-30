【ソウル時事】韓国ソウルの繁華街、梨泰院で日本人２人を含む１５９人が死亡した雑踏事故で、ソウル西部地裁は３０日、業務上過失致死傷などの罪に問われた地元の竜山警察署の元署長、李林宰被告に禁錮３年の実刑判決を下した。検察は懲役７年を求刑していた。事故は２０２２年１０月２９日に発生。地裁は「ハロウィーンを前にした人出を予測する報道や警察内の報告などから、狭い路地に大勢の人が密集し、その圧力で生命に深