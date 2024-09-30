2024年10月から放送開始となるTVアニメ『トリリオンゲーム』より、初回一挙放送となる第1話「世界一のワガママ」と第2話「START UP」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。○●TVアニメ『トリリオンゲーム』第1話・第2話のあらすじ＆場面カット■第1話「世界一のワガママ」世界一のワガママ男・ハルと気弱なパソコンオタク・ガク。そんな二人の出会いは、8年前──中学時代に遡る。ガクが10年間お年玉を貯めて買ったノートパソ