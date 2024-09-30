パリ五輪での阿部一二三、詩のきょうだい（写真・JMPA）9月29日に放送された『日曜日の初耳学』（MBS制作、TBS系）に、パリ五輪に“兄妹”揃って、柔道日本代表で出場した阿部一二三（ひふみ）と阿部詩（うた）が出演した。それぞれが、家族やプライベートについて、率直に明かしたことが話題となっている。この日は、MCの林修が“時代のカリスマ”と対峙する人気企画『インタビュアー林修』が放送され、一二三と詩の2人はそ